La frase d'Ortega Cano que ha fet esclatar Jorge Javier Vázquez | @ep

Patricia Donoso s'ha convertit en la gran estrella dels últims dies a ' Sálvame '. L'advocada ha revelat que va mantenir una relació amb Ortega Cano mentre Ana María Aldón estava embarassada. Després d'aquesta afirmació, l'extorer va entrar per telèfon en directe per desmentir aquest suposat romanç.

Però si alguna cosa va sorprendre tots els col·laboradors van ser unes paraules que segons Patricia Donoso va fer l'extorero. Tot es va produir a causa d'una pregunta de Jorge Javier per saber el perquè a Ortega Cano no li cau bé. L'advocada va ser clara i va contestar que: "A ell no li agraden els marircons".

Davant d'aquesta afirmació el presentador no es va quedar callat i va exigir unes disculpes per part de l'extorer: "Els marics d'Espanya vam exigir disculpes d'Ortega Cano" . Tot i aquest moment que tot el plató es va fer riure, si hi ha alguna cosa que va quedar clara al programa d'aquest divendres de ' Sálvame ' és que ha nascut una estrella anomenada Patricia Donoso.