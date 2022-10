Dinio García detingut per presumptament amenaçar la seva dona amb un regirar detonador

Els Mossos d'Esquadra han detingut Dinio García després de ser denunciat per Milena Leyva , la seva parella i mare del seu fill petit. Segons avança la periodista Mayka Navarro a La vanguardia, la noia ha anat aquest dissabte a primera hora de la tarda a la comissaria de Nou de la Rambla per posar una denúncia per maltractaments contra el cubà, després del que ha estat detingut.

Segons la informació publicada, l'actor porno hauria amenaçat presumptament la dona amb un revòlver detonador. Dinio García va saltar a la fama com a parella de Marujita Díaz , de la qual després ha viscut parlant en revistes del cor i platós de televisió.

La seva aparent ingenuïtat va fer gràcia als mitjans i es va quedar com a personatge amb entitat pròpia, arribant a ser concursant en reality com 'Hotel Glam' i 'GH VIP'. Recentment va tornar a estar d'actualitat perquè va assegurar que havia tingut una relació íntima amb Carmen Alcayde fa anys, cosa que la col·laboradora de ' Sálvame ' ha desmentit de manera contundent.