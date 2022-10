Aquest és l'estat de salut de Carmen Sevilla després de fer 92 anys | Gtres

Carmen Sevilla compleix aquest diumenge 92 anys. L'artista va ser una de les primeres actrius espanyoles que va treballar a Hollywood gràcies al seu enorme talent i la seva portentosa bellesa . De fet, va arribar a rodar amb alguns dels actors més importants de l'època com Charlton Heston i va enamorar el mateix Frank Sinatra . La núvia d' Espanya , com va ser anomenada per la premsa, va protagonitzar grans èxits del nostre cinema com ara Violetes imperials, La fereta domada o La venjança.

Anys més tard, Carmen es convertiria en una estrella de la petita pantalla gràcies al Telecupó conquerint l'audiència amb la seva gràcia i la seva enorme simpatia. Des de fa una dècada, l'actriu pateix Alzheimer i des de fa set anys viu a una residència d' Aravaca . Recentment, el seu fill confessava en una revista coneguda que la seva mare ja no el reconeix.

La cantant fa onze anys que està ingressada en una residència d' Aravaca on està completament atesa les 24 hores del dia. El seu últim treball davant de les càmeres va ser a 'Cine de Barrio' com a presentadora, espai que va haver d'abandonar perquè la seva malaltia, alzheimer, li passava factura en les últimes aparicions.