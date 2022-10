Jorge Javier Vázquez @eop

Jorge Javier Vázquez ha presentat ' Sálvame ' aquest dimarts a la tarda, recordant un dels moments televisius que li ha produït més dolor i que, segons ell, li ha costat més superar.

Per al presentador de Telecinco, la victòria d'Olga Moreno a Supervivientes 2021 va ser una mica injust, i entén que l'audiència va votar la ja exdona d' Antonio David Flores , per castigar Rocío Carrasco . Jorge Javier no entén aquesta situació, ja que assegura que el temps ha demostrat que Moreno mentia, al contrari que Carrasco.

"No mereixia guanyar, però la societat va castigar Rocío Carrasco", ha dit Jorge Javier al seu programa.

“No he superat la tristesa que Olga Moreno amb les seves mentides i paranys sentimentals guanyés un concurs que no mereixia guanyar”, ha insistit el presentador.

El presentador català es va absentar de presentar la gala on va guanyar Olga Moreno a causa d'altres compromisos professionals, segons va confirmar al seu moment. La gala final va ser presentada per Carlos Sobera, que va lliurar el premi a Olga Moreno.