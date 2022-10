La parella, després d?abandonar l?hospital. Foto: Europa Press

Lidia Torrent i Jaime Astrain estan vivint els dies més especials de la seva vida. Aquest dilluns 17 d'octubre naixia la seva primera filla, Elsa, i era l'emocionat pare l'encarregat de revelar la feliç notícia publicant la primera imatge de la nena - o més aviat de la mà, agafada a la dels seus pares a les xarxes socials: "Elsa Astrain Torrent. 17-10-22. Gràcies per fer-me la persona més feliç del món" escrivia, donant les gràcies a la seva parella.

Dimecres passat 19 Torrent deixava l'hospital, per tornar a casa. Tot i que no van posar davant els mitjans, van assegurar que era el moment de "descansar", després d'uns dies intensos, tant des del punt de vista físic com emocional.