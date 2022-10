Foto: Europa Press



Situada a l'ull de l'huracà mediàtic des que el seu germà Íñigo Onieva i Tamara Falcó van trencar després d'anunciar el compromís matrimonial per una infidelitat de l'empresari, Alejandra Onieva ha fet una excepció en el seu desig de mantenir-se allunyada dels mitjans de comunicació i ha assistit a la gala Elle Càncer Ball aportant així el seu granet de sorra a la lluita contra el càncer.



"La premsa sempre m'haureu tractat molt bé, però és veritat que la cosa ha estat una mica excessiva" ha reconegut, demanant una mica d'"espai" per a la seva família en aquests durs moments i insistint que es mantindrà en la mateixa postura de no parlar de la vida privada del seu germà. "¿Per què no parlem del que hem vingut avui? Crec que és el més important. Al final, això són coses que passen malauradament i és el que hi ha. Això ha de ser entre ells", va assegurar l'actriu.

"Jo ho passo malament per la meva mare i per això us demano una mica de respecte. Tenim ganes que tot es calmi" ha confessat, evitant pronunciar-se sobre com es troba Íñigo o què hi ha de cert que ha tingut un acostament amb Tamara.

Tot i la ruptura i les declaracions de la filla d'Isabel Preysler sobre el seu germà, Alejandra assegura que la seva 'excunyada' li segueix caient "bé" i li desitja tota la felicitat del món encara que no sigui al costat d'Íñigo. "Jo vull la felicitat de tots". "Que es rasqui ja per favor" ha afegit.