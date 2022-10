Preocupació al voltant de Kiko Rivera, que aquesta matinada ha patit un ictus i està ingressat a l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla. Tot i que en un primer moment es va parlar que el seu estat era crític i que les properes hores serien vitals per veure l'evolució de la seva salut, el seu entorn proper ha parlat amb el periodista Antonio Rossi i ha lliscat que el Dj ha “tingut moltíssima sort”, l'ictus ha afectat una zona molt petita i si tot segueix bé podria rebre l'alta aquest dissabte.

El torero Cayetano Rivera atén els mitjans en arribar a la Càtedra Vargas Llosa, el 21 d'octubre del 2022, a Sant Llorenç de l'Escorial (Madrid, Espanya). @ep



Ara és Cayetano Rivera qui ha donat l?última hora sobre l?estat de salut del seu germà. El torero ha seguit endavant amb els seus compromisos professionals malgrat el delicat moment que travessa Kiko i ha assistit a la Càtedra organitzada per Mario Vargas Llosa a El Escorial, on ens ha explicat com es troba el fill d'Isabel Pantoja.



"Sembla que hi ha la cosa estable i la veritat és que encara amb l'ensurt al cos. Les notícies que tinc és que està bé ara mateix", és a l'hospital i no se li pot fer visites. Hi ha Irene. I el que li ha passat exactament us ho explicaran millor ells” ha assegurat, tranquil·litzant respecte a l'estat de Kiko i evitant, amb la discreció que el caracteritza, entrar en detalls sobre què li ha passat exactament.



Reconeixent que encara no ha pogut parlar amb el seu germà, amb qui té una estreta relació, ni amb Irene Rosales encara que ho ha intentat - “ estem com el gos i el gat trucant-nos ” explica - Cayetano ha assegurat que “quan pugui” viatjarà a Sevilla per veure'l: "Tenia aquest compromís i bé, sabent que està bé compliré i així que pugui baix".



"Per descomptat ha estat un xoc per a la família. És molt jove i ningú ens esperàvem aquest ensurt, però l'important és que ha quedat en un ensurt i esperem que vagi evolucionant favorablement" ha afegit, deixant a l'aire amb un "imagino" si el seu germà Francisco Rivera també està preocupat per Kiko.