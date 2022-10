Isabel Pantoja @ep

L'ictus de Kiko Rivera ha agafat per sorpresa tothom. Al públic, a la premsa i sobretot, a la seva família, que no esperaven una notícia tan greu per a la salut de Rivera quan només té 38 anys.

La inesperada notícia ha arribat en un moment que la família Pantoja estava més distanciada que mai. La relació de Rivera amb la seva mare, Isabel Pantoja , estava en un moment crític, igua que amb la seva germana, Isa P .

Tot i això, aquesta situació ha quedat diluïda després de la notícia de l'ingrés de Kiko després de patir un ictus, i tant la seva mare com la seva germana estan molt preocupades i seguint de prop l'evolució del DJ, segons ha informat la revista Hola.

Isabel Pantoja està de camí a l'hospital per veure el seu "pequeño del alma", mentre que la seva germana Isa ha demanat que es respecti la intimitat de la família.

Cristina Tárrega ha explicat que “ tota la família acudint allà, només hi ha una persona que pot estar amb ell, però la resta de persones importants són a prop”. La persona que ha estat tota l'estona al costat de Kiko ha estat la dona, Irene Rosales.

De moment, se sap que l'ictus de Rivera, per sort, ha afectat una regió molt petita del cervell i, per tant, s'espera una evolució favorable. Les properes 48 hores seran clau per saber les conseqüències finals d'aquest accident cerebrovascular.