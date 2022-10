Irene Rosales @ep

Delicats moments per a Kiko Rivera , que està ingressat a l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla després de patir un ictus aquesta matinada. Tot i que en un primer moment tot apuntava que el fill d'Isabel Pantoja estaria crític, a poc a poc coneixem més dades sobre el seu estat de salut.



Després de les declaracions de Cayetano Rivera en un acte a Madrid assegurant que Kiko es troba bé encara que "encara amb l'ensurt al cos", ara és Irene Rosales la que, després de visitar el seu marit a l'hospital - es troba a la unitat d'ictus i les visites i els horaris estan molt restringits – ens ha donat la darrera hora sobre el seu estat.



“Estem bé, està tot bé, està tot controlat. Ha estat un ensurt i, res, ha de ser aquí perquè és on millor pot estar i li han de seguir fent proves, però que està tot bé i està tot molt controlat. Gràcies a Déu es queda en un ensurt” ha explicat amb una fermesa digna d'admirar en aquests moments.



Confirmant que Kiko ha patit un ictus "molt lleu", la sevillana ha revelat que encara que "encara li estan fent proves" ell "està bé, amb ànim, tan perfecte i tan normal".



"Ha estat un ensurt i dins de la paraula no vull que s'alarmi quan dic que hi ha hagut sort" explica, assenyalant que el seu marit no té cap seqüela: "Res, de moment res. Ara mateix és el menys important i el més important és que ell està bé i on pot estar millor és a l'Hospital Verge del Rocío on l'estan cuidant i tractant de meravella”.



Respecte als símptomes que va tenir i com van descobrir que es tractava d'un ictus, Irene ha assegurat que en cap moment van sospitar que es tractava d'això perquè Kiko feia dies que arrossegava un refredat : "Vam anar a un altre hospital per un mal de coll. És veritat que es va aixecar amb mitja cara inflada, però ho podríem haver atribuït a un mal de queixal, a una infecció d'oïda perquè no ha anat més enllà els dolors que ha tingut, però finalment va ser això i ja està”.



"Ell és jove i no rebuscaré ara de què pot ser, però és que això pot passar a qualsevol tipus de persona o no ho sé, però aquest és el menor dels problemes ara mateix. La meva preocupació és que ell surti de aquí, que si Déu vol serà dins de molt aviat i, res, m'ha manat petons per a tots, que us digui que ell està bé i que moltíssimes gràcies per preocupar-vos" ha afirmat amb un somriure, demostrant la seva positivitat malgrat el terrible ensurt que patia fa només unes hores.



Respecte al possible alta hospitalària, Irene apunta que encara no saben res, però tampoc no té pressa perquè ara el més important "és sortir d'aquí bé i amb tot lligat, sense haver de tenir més problemes que òbviament no n'hi ha". "Tot està bé, s'ha agafat a temps però és una persona molt jove i ha d'estar controlada" insisteix.



Pel que fa a Isabel Pantoja, la sevillana ha confirmat que "està al corrent de tot" però que de moment ni ha parlat amb Kiko ni el veurem a l'hospital perquè, com insisteix, el més important és que ara el Dj estigui "tranquil" ": "Bé, ara mateix el menys important és que vingui la gent a veure'l perquè jo crec que fins i tot no li ve bé perquè amb l'emoció i altres es pot posar més nerviós i de moment l'única que estarà venint sóc jo perquè no es posi nerviós, però que estan tothom parlant i pendent d'ell. Tothom”.



Encara en observació i sense saber quan passarà a planta - "ho prefereixo perquè està més controlat" admet Irene - ha estat un cop per al Dj, que com confessa la seva dona està "espantat i nerviós" encara que, torna a repetir, es troba bé .



"Jo estic tranquil·la perquè sé que ell és fort, que sortirà bé. Estic preocupada, però que tampoc preocuparé més la gent ni res quan, gràcies a Déu, té solució. Com que sóc molt positiva, seguirem amb la positivitat" assegura