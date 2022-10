Isabel Pantoja @ep

Han enterrat la destral de guerra. Isa Pantoja es troba a l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla on ha estat ingressat el seu germà Kiko Rivera per oferir-li suport. Segons ha confirmat Sálvame en directe, la germana del DJ és a la recepció de l'hospital amb el seu xicot Asraf esperant per poder tornar a reunir-se amb Kiko després de mesos sense parlar-se.

Segons ha revelat la revista Hola, sembla que Isabel Pantoja també està informada de tot i s'estaria dirigint, de la mateixa manera, a l'hospital.

L'aparició d'Isa Pantoja al centre hospitalari va en contra dels desitjos de la dona de Kiko Rivera, Irene Rosales , que ha comparegut davant els mitjans assegurant que, de moment, només estaria ella a l'hospital sola amb el DJ per evitar que experimenti emocions fortes.

Tot i això, Isa Pantoja ha estat incapaç de quedar-se a casa, i en l'exercici de la seva llibertat ha decidit acudir a l'hospital per saber de primera mà l'estat de salut del seu germà.