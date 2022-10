Carmen Martínez-Bordiú ja no és Duquessa de Franco | HOLA

Carmen Martínez-Bordiú ja no és Duquessa de Franco. Això és perquè aquest divendres va entrar en vigor la llei de Memòria Democràtica que substitueix i complementa la llei de Memòria Històrica.

Una de les conseqüències és l'abolició de 32 títols nobiliaris. El Ducat de Franco va ser creat i atorgat per Don Juan Carlos de Borbó a Donya Carmen Polo, mare de Carmen , en 1975, sis dies després de la mort del dictador. Precisament, Carmen coincidirà aquest cap de setmana amb el Rei Emèrit a Abu Dhabi. La raó és la celebració del casament del seu nebot Juan José Franco , fill de Francis Franco i María Suelves i Khali El Assir filla de El Assir i María Fernández Longoria .

La parella va contreure matrimoni civil a Espanya i ara celebrarà la unió a Abu Dhabi , on el pare de la núvia es va refugiar després de ser dictada el 2019 ordre de cerca i captura per haver defraudat setanta-cinc milions d'euros al fisc espanyol. Don Juan Carlos, amic personal d'Al-Assir, assistirà als fastos preparats per a l'ocasió i podrà departir amb Carmen sobre la supressió del títol que ell mateix va atorgar a la seva mare. El Ministeri de Justícia estudiava des del 2018 la supressió del Ducado de Franco i 32 títols més.