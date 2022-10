María del Monte i Inmaculada Casal es donen el 'sí, vull' a Sevilla | @ep

María del Monte i Inmaculada Casal han celebrat aquest diumenge el seu casament a Sevilla . Així ho ha anunciat el periodista Miguel Frigenti a través de Twitter . Una trobada molt íntima i que han volgut portar en secret per evitar la presència dels mitjans de comunicació.

Saúl Ortiz ha ampliat la informació i ha assegurat que la parella es va casar oficialment el mes de juliol passat, només unes setmanes després de ser pregonera de la festa de l' Orgull LGTBI+ on va anunciar a so de bombo i platerets el seu amor per la periodista andalusa. Aquest diumenge han decidit reunir els seus familiars i amics més íntims per celebrar la seva unió en un popular hotel del centre de Sevilla .