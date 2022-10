Kiko Rivera @ep

Última hora sobre l'estat de salut de Kiko Rivera. I és que com venia rumorejant-se i ha confirmat al final d''El programa d'Ana Rosa' Isa Pantoja, el Dj rebrà l'alta les properes hores després de tres dies ingressat a l'Hospital Universitari Verge del Rocío, on va ingressar d'urgència a la divendres a la matinada després d'haver patit un ictus.



"Em confirmen que avui se li donarà l'alta, així que torna a casa. M'alegro moltíssim, ara que es millori i que es cuidi" ha explicat la col·laboradora, revelant que la seva mare, Isabel Pantoja, també ha estat informada d'aquesta gran notícia que suposa que el seu fill abandoni l'hospital per continuar recuperant-lo al seu domicili: "La meva mare està assabentada de tot. Des del primer moment ha tingut contacte, no amb el seu metge, però sí amb persones que hi són. i amb les que té confiança, i ha estat 100% pendent de Kiko per veure com evoluciona”.



Respecte a com es troba el Dj, ha estat Antonio Rossi qui ha revelat que l'ictus li ha deixat alguna seqüela i haurà de seguir rehabilitació per recuperar la mobilitat total al cos . Una informació que Isa confessa que desconeix i sobre la qual, prudent, prefereix no pronunciar-se.



Encara amb l'ensurt al cos - "per a ell va ser dur però per a nosaltres imagina't, quina angoixa" admet - la peruana confessa que no vol entrar en com s'ha portat Irene Rosales amb ella i amb la seva mare els últims dies però sí que deixa és clar que amb Kiko ja ha enterrat la destral de guerra: "Ho sento, però és que no vull parlar. No opinaré de com ho ha fet ni res perquè no vull. De veritat que no em ve de gust". "Que Kiko es cuidi que és el més important i que tingui tranquil·litat, que estigui bé i amb sort no ha passat res, ha estat un ensurt i ja està. Ens pot passar a qualsevol. Que estigui bé és allò important" ha afegit.