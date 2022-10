Eva González i Cayetano Rivera podrien haver posat punt final a la seva relació / @EP

El món del cor segueix sumant desastres amorosos aquest 2022. Aquesta vegada els toca a Cayetano Rivera i Eva González , que després de set anys de matrimoni podria haver posat punt final a la seva relació, segons afirmava la revista ¡Hola!.

Segons les informacions, Cayetano i Eva estan immersos en una crisi matrimonial que els hauria portat a viure separats des de fa uns mesos. No se'ls veu fent plans conjunts des de l'agost passat, quan tots dos van coincidir a Cadis. I si ens fixem a les xarxes socials, no apareixen junts des del 6 de febrer a la casa de Cayetano, quan celebrava el seu 45 aniversari. En aquesta publicació, Eva comentava "Per tota una vida ballant junts... Feliç 45 aniversari".

Aquesta no és l'única crisi que ha travessat el seu matrimoni. Van començar la seva relació el 2009, però el 2013 van anunciar la seva ruptura per causes que mai van transcendir als mitjans. Però l'amor va tornar a florir i el 6 de novembre del 2015 es van casar.

Quatre anys més tard, el 2019, Cayetano es va veure immers en rumors d'infidelitat després de la publicació d'unes fotografies del torero amb una altra dona, però van aconseguir seguir endavant, fins ara... serà aquest el punt final de la relació?