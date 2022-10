Kiko Rivera @ep

Després de 4 dies a l'hospital després d'haver patit un ictus, Kiko Rivera rebia l'alta hospitalària i posava rumb a casa sense fer declaracions sobre l'ensurt més gran de la seva vida.



El fill d' Isabel Pantoja té clar que ara toca cuidar-se, i per això la primera decisió per canviar el seu estil de vida dràsticament ha estat deixar de banda tant el sucre com el tabac, dos hàbits nocius que en aquests delicats moments podrien ser perjudicials per a el seu estat de salut i per a la recuperació.

Però una de les recomanacions mèdiques que de moment no ha pogut complir és sortir a caminar habitualment, cosa que podria ajudar-lo a millorar la seva salut. El cantant ha demanat als mitjans de comunicació mitjançant un comunicat al seu Instagram que abandonin la porta de casa seva: "Aneu-vos de casa que pugui sortir a fer una passejada com m'ha enviat el doctor".



Al post, Kiko començava queixant-se d'haver de donar explicacions sobre les visites que està rebent aquests dies: “ Mana nassos que hagi d'estar donant explicacions de qui entra o no entra a casa meva ”. "Si us plau deixeu-me descansar i recuperar-me", prega a la premsa que espera la seva llar.



A més de demanar respecte, deixa clar que és ell qui pren les decisions, ja que s'ha especulat que ha estat la seva dona, Irene Rosales , que no ha permès la visita de certs familiars ni a l'hospital ni a casa seva: “Encara em funciona el cap per prendre decisions no inventin ni facin mal després d'una situació tan delicada com la que acabo de passar.



Només sóc una persona a qui li ha donat un ictus respectin-me i deixin-me recuperar-me" Finalment, el comunicat acaba amb un missatge molt clar en què trenca tots els rumors d'una possible trobada amb Isabel Pantoja o Isa Pi: "La meva mare no va a venir i la meva germana moltíssim menys així que deixin-me recuperar-me us ho demano si us plau". Amb aquestes paraules, el dj confirma que la seva actitud feia la seva família no canviarà i manté la seva posició inicial. Sembla que la relació amb la seva mare i amb la seva germana està perduda i no hi ha cap malaltia que pugui solucionar aquesta situació.