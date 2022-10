Foto: Europa Press



La ruptura de Tamara Falcó i Íñigo Onieva continua fent parlar molt. Després que Hola! publiqués que l'empresari no estaria preparat per desfer-se de l'anell de compromís que li va regalar a la marquesa de Griñón i, en el seu afany de recuperar la seva exnòvia, hauria encarregat als amos de l'exclusiva joieria Repossi que el transformessin per fer-ho més gran i més fort, el diari ABC feia un gir a aquesta romàntica història de desamor.

Segons aquest diari, aquesta joia (valorada en 14.500 euros) no hauria estat pagada per Íñigo, sinó que es tractaria d?una peça prestada per la joieria fins que arribés l?anell que realment hauria encarregat per a Tamara. I per això la tornés als responsables de la signatura; no per transformar-la, sinó perquè no era seva.

A més, ABC apuntava que tot i que el desig de la filla d'Isabel Preysler hagués estat el de subhastar o donar la joia a causes benèfiques, es desconeixia si Íñigo hauria pogut anul·lar l'encàrrec a temps o, altrament, què voldria fer amb ell.

Una informació que l'ex de Tamara, cansat d'estar al punt de mira, ha desmentit a través de les advocades amb un comunicat tan contundent com contundent.