Foto: Europa Press



Grans notícies per a María Teresa Campos . I és que tal com ha anunciat Carmen Borrego a les pàgines de la revista Lecturas, la veterana presentadora, de 81 anys, es convertirà en besàvia per primera vegada d'aquí a uns mesos.

Deixant de banda la polèmica suscitada pels àudios en què la seva nora Paola Olmedo criticava durament Terelu i Alejandra Rubio, la col·laboradora ha revelat que el seu fill José María Almoguera i la seva dona - que porten una vida anònima al marge dels focus - estan esperant el seu primer fill en comú tot just cinc mesos després del casament.

Il·lusionada, Camps es confessa feliç davant el proper naixement del que serà el seu primer besnét i assegura que " vaig rebre la notícia ja fa uns quants dies o setmanes, no ho sé, quan ella ja ho va saber, i me la va explicar la meva filla".



Sobre com s'ha pres Terelu la notícia del naixement del seu primer nebot-nét, la veterana presentadora reconeix que "no he parlat amb ella" però confessa que "espera" que estigui tan contenta com ella per la notícia.