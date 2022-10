Foto: Europa Press



Ana María Aldón ja escalfa motors per a Halloween i no dubtava a desplaçar-se a un gran magatzem per comprar tot el necessari perquè aquest any la nit dels morts vivents sigui molt especial.

Allà, i malgrat els delicats moments que travessa pel seu divorci, hem vist somriure Anna Maria com feia molt que no la vèiem. Els culpables? El seu fill i una màscara enorme de la pel·lícula Scream que José María ha triat com a disfressa, provocant les riallades de la seva mare.

Aldón també ha estat notícia perquè avança el procés de divorci de José Ortega Cano, segons ha avançat Antonio Rossi.