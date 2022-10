Ozuna amb Shakira al videoclip de Monotonia

Shakira va publicar la cançó "Monotonia" amb el cantant porto-riqueny Ozuna fa just 7 dies, i tot semblava apuntar que la cançó era un dard enverinat per al futbolista Gerard Piqué: "No va ser culpa teva, ni tampoc meva. Va ser culpa de la monotonia " No he dit mai res, però em feia mal. Jo sabia que això passaria ", diu la lletra de la cançó.

La pròpia Shakira es va encarregar de confirmar que la seva nova cançó era molt personal: "" Quan sentia que em faltaven les forces, com si no tingués cames, aquells dies escrivia cançons, i sentia que revivia i sortia enfortida ", va dir la cantant a la revista ELLE España abans de llançar la cançó.

Tot i això, sembla que la cançó pot haver fet créixer una altra història d'amor o, almenys, una gran amistat entre Ozuna i Shakira. En una piulada, el cantant ha fet una impactant afirmació: "Estic enamorat de Shakira".