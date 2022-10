Foto: Europa Press



Becky G va confessar estar molt emocionada per poder tornar a ser al nostre país, ja que va ser el bressol del seu èxit. "Espanya sempre ha estat molt especial per a mi, em van donar el meu primer número 1 i sempre estaré molt agraïda", va dir. La cantant reconeix que hi ha diferents coses que li agraden d'Espanya, com "la sagnia o el flamenc", tot i que sobretot en destaca els fans.

La popular intèrpret californiana ho va dir durant les Grammy Acoustic Sessions celebrades a Madrid, una cita que serveix per escalfar motors de cara als Grammy Llatins, que es lliuraran el proper 17 de novembre a Las Vegas.

Becky G, que està nominada a 16 Grammys en cinc categories diferents, va assegurar que estava molt feliç per tot el que ha aconseguit fins ara. "Em sento molt agraïda pel reconeixement, molts anys fent això, des de nena jo somiava estar nominada. Em sento molt guanyadora. Em sento molt feliç", va assegurar, somrient i radiant.