Última foto de Fani i Christofer a les seves xarxes socials / Instagram @fanicarbaj

Fani Carbajo i Christofer Guzmán tornen a trencar la seva relació . La parella que es va donar a conèixer a La Isla de las Tentaciones es va casar el mes de juny passat, però sembla que la cosa no ha anat del tot bé, ja que cinc mesos després han posat punt final al seu matrimoni. La influencer ha explicat al canal de Mtmad, entre llàgrimes, que estava passant un moment persona molt complicat.

“El que no faré a la meva vida és marejar la perdiu (...). Crec que aquesta decisió que he pres, per molt que em faci mal, no hi ha marxa enrere ”, ha explicat l'exconcursant de LIDLT. Fani diu que no pot seguir "tapant coses" i deixava anar un missatge ambigu: “ ni els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents ”. Immediatament després, va afegir: “Per què creieu que he parat el meu tractament per ser mare?”.

“ Vam fer nou anys el 23 d'octubre, però jo no tenia ganes de celebrar-ho ”. És bon pare d'Emilio, m'ajuda molt a casa amb ell, no en diré mai una mala paraula, però m'està passant factura amb ell”, va continuar. “Fa molt de temps que callo això per por del què diran, del que pensaran. Per por de si em critiquen o no, si em creuen o no, però no podem viure amb por”, explicava visiblement molesta. “ Aleshores, quan us he dit que fa molt de temps que reflexiono sobre la meva vida és sobre el meu futur amb Christofer. L'altre dia vaig parlar amb ell i li vaig dir que havíem de trencar ”.