Aquest és el sorprenent quocient intel·lectual de Patricia Donoso

Patricia Donoso s'ha sotmès aquest divendres a un test d'intel·ligència al programa 'Viernes Deluxe'. Jorge Javier Vázquez ha estat l'encarregat de fer conèixer aquesta xifra. Concretament el resultat ha estat de ' 101 ' que coincideix justament amb el número que va treure María Patiño : “Igual que jo, igual que jo!”, ha dit la presentadora. Patricia Donoso , amb aquest resultat del seu test d'intel·ligència, se situa per sobre de col·laboradors com Anabel Pantoja , però per sota d'altres com Belén Esteban.

