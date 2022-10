La imatge de María Patiño sagnant per la boca en ple directe del seu programa 'Socialité' ha fet saltar totes les alarmes a la seva companya Laura Roigé, la redactora amb qui estava parlat en aquell moment. La mateixa presentadora demanava a la seva companya que s'acostés a plató.

“És que he anat al dentista i m'estic desmaiant, de veritat”, va explicar Patiño mentre es descalçava quan la Laura va entrar a plató. “No em feu això, que vingui algú”, advertia la redactora, que havia de prendre el relleu i posar-se al capdavant del programa perquè la Maria abandonava el plató.

Minuts més tard, María Patiño va tornar al plató per aclarir que tot era una broma. I és que, cada any, la presentadora rep un ensurt per part dels seus companys i, en aquesta ocasió, ha volgut ser ella qui els prengués els cabells.