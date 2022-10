Els Reis i la Princesa d'Astúries, en arribar a Cadavéu (Valdés) per lliurar el Premi al #PobleExemplar d'Astúries 2022./ Casa Reial

Els Premis Princesa d'Astúries 2022 segueixen fent parlar molt perquè ha sorgit una encesa polèmica en xarxes de la mà de la tia de Letizia Henar Ortiz (64) que ha sortit en defensa de la princesa Leonor (16) amb unes paraules no exemptes de controvèrsia.

Ho ha fet a Twitter, comentat una publicació d'un altre usuari en què criticava durament una part del discurs de l'hereva al tron a la cerimònia de lliurament dels premis. Això és el que escrivia: "La princesa Leonor: 'Els joves som conscients que la situació actual no és fàcil'. Ella estudia per 80.000 euros a l'elitista Atlantic College de Gal·les, l'institut més car del món".

Henar Ortiz no està gens d'acord amb els atacs que ha rebut la Princesa d'Astúries i en reacciona a un en concret. Un tuiter se suma al fil de l'anterior comentari i escriu: "Té la cara dura pròpia d'un Borbó. Fàstic". Henar no ho dubta i li respon amb contundència: "No et passis, xaval, és una nena".

Fins aquí tot bé, encara que la frase continua amb un dard a la Casa Reial, que la torna a col·locar a l'ull de l'huracà. "A més, no pot triar. Terrible i injust, però és així", continua deixant clar que Leonor es deu al seu lloc com a successora de Felip VI (54) una cosa que li ve imposada i que, segons les seves paraules, no és discutible. Tot seguit, la tia de la Reina manifesta la seva opinió sobre el paper de la Princesa d'Astúries i la infanta Sofia. "Estan exposades des de nadons. I ara utilitzades", escriu.

Al que més tard afegia en un altre tuit: "Em fa molta pena. No hauria de passar. No és just" i instava els periodistes i fins i tot el Defensor del Menor a entrar en aquest assumpte.