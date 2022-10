Eva González assisteix a la Gala Càncer Ball que celebra Elle amb un sopar solidari a favor de l'Associació Espanyola contra el Càncer que se celebra al Teatro Real, a 20 d'octubre de 2022, a Madrid (Espanya) Signatura: José Oliva / Europa Press

La revista 'Hola' donava la notícia de la separació d' Eva González i Cayetano Rivera ja que Eva no hauria estat capaç de superar la presumpta infidelitat de Cayetano amb l'advocada Karelys el 2020.

Sembla que la model sevillana no hauria explicat res de la situació del seu matrimoni ni dels seus amics més íntims. El mateix Luis Rollán, amic d'Eva, no només no sabria les intencions de la seva amiga de separar-se, sinó que tan sols seria coneixedor del veritable estat pel qual travessava la relació. I és que Eva González sempre ha estat molt gelosa de la seva intimitat. És realment complicat captar la model en algun moment íntim o privat de la seva vida, ja que sempre guarda amb molta cura tot allò relacionat a la seva vida personal.

El paparazzi Sergio Garrido ha aconseguit les primeres imatges en moviment d'Eva González visiblement alacaiguda i desmillorada, acudint a centre escolar vestida de sport i sense maquillatge. En més d'un moment la model sevillana gesticula amb escarafalls quan explica a les seves companyes de conversa què li passa. Poc després, Eva abandona el lloc seriosa i amb una evident mirada trista a la cara.