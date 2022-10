Gloria Camila durant la sessió de fotos/ Programa Fieste Telecinco

Gloria Camila va anunciar que es retirava un temps de les xarxes socials i del focus mediàtic per cuidar la seva salut mental . Al programa 'Fiesta' han arribat unes imatges recents de la filla d'Ortega Cano en què apareix tapant-se la cara durant una sessió fotogràfica que fa per a un treball publicitari per a un catàleg, segons expliquen els col·laboradors del programa.



A les fotos veiem una Glòria Camil·la afectada i es pot intuir que plora perquè es tapa la cara perquè ningú la vegi. Les imatges confirmen que no passa el millor moment.

Els col·laboradors afegeixen que en realitat s'ha allunyat de la televisió i tot allò que envolta i que no ha abandonat les xarxes socials.