Ylenia Padilla ha tornat i, com sempre, no ha deixat titella amb cap. Aquesta vegada el focus de la seva ira ha estat la cantant Chanel Terrero : "Com a artista ets un tros de 'basura' enorme", ha dit la de Benidorm en una publicació en xarxes socials i compartida per ABC.

Publicació de Ylenia a Instagram

"A veure Chanel, com a artista ets bàsicament un tros de 'basura' enorme. La teva cançó és una merda. El teu 'boots' fent 'shaky' ho podem veure a qualsevol bordell de carretera", ha dit Ylenia sobre Chanel.

La concursant de realities, en la mateixa publicació, ha carregat també contra la comunitat LGTB i contra Irene Montero, com és habitual en les seves últimes aparicions.