Mariah Carey ha donat el tret de sortida al Nadal . Vestida de negre i pujada a una bicicleta ha fet oficial l'arrencada de l'època nadalenca. De matinada, mentre les ratapinyades s'emporten volant els dies d'octubre, Mariah Carey rep el compte enrere per al Nadal: "It's time!".



Des del 1994, any en què Mariah Carey va debutar amb el seu 'All I want for Christmas is you' , la cantant s'ha convertit en la indiscutible reina del Nadal . I si algú qüestiona aquest títol, aquí en queden les dades: el 2019 la cantant va ser capaç de batre rècords en mantenir la seva cançó dins del rànquing musical 'Hot 100' als Estats Units . A més, a Spotify va arribar a 10.8 milions de reproduccions en un sol dia del 2018.