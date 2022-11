Rocío Carrasco , després d'escoltar les paraules de Teresa Lázaro sobre la pany que hi havia a l'habitació de la seva mare Rocío Jurado , ha parlat sobre aquest tema al plató d' 'En el nom de Rocío' .

“Es va veure obligada a posar un pany al seu dormitori”, relata la filla de la cantant: “Hi havia vegades que estava millor pany amb clau que fos”. I és que assegura que ho sap perquè “ho he viscut” i “no em pot dir ningú que no és veritat” perquè hi havia situacions “que no es devien produir i es produïen”.

Rocío explica l'època en què passa tot això: “Viure com viure un fet molt concret durant la malaltia. Viure coses que no arribaven a una cosa tan escandalosa durant tot el temps”. Encara que no vol donar més detalls d'aquell moment en concret: “D'aquell dia, almenys aquí, no en parlaré. Si m'arriba la querella dic tot allò que hagi de dir”.