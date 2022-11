Laura Escanes a Menorca/ Instagram lauraescanes



La 'influencer' ja ha trobat un altre home que ocupi el seu cor: el cantant Álvaro de Luna . segons la revsita Lecturas que publica aquest dimecres unes imatges de fa un dies de Laura Escanes i Álvaro de Luna a Tenerife en actitud molt afectuosa.

Álvaro de Luna és un cantant popular de Sevilla que a Spotify acumula gairebé dos milions d'oients mensuals. Va començar a la música des de molt petit, amb tan sols nou anys, i després de passar un temps a Londres intentant provar sort com a productor musical, va aconseguir triomfar amb el grup Sinsinati. El 2020, la formació es va separar i el sevillà va començar la seva carrera en solitari i no li va gens malament ja que, aquest proper mes de novembre, estarà de gira per Sud-amèrica.



Laura Escanes, de 26 anys, i Álvaro de Luna, de 28 anys, es mostren molt afectuosos a Tenerife.

Aquesta notícia ve poc més d'un mes després que Laura Escanes i Risto Mejide publiquessin un comunicat anunciant que se separarien després de set anys de relació. La parella té una filla en comú, Roma Mejide Escanes, de 3 anys. Cadascú està suportant la ruptura de formes diferents, Laura Escanes de vacances a Tenerife i Risto Mejide preparant les Campanades de Mediaset que presentarà al costat de Mariló Montero.