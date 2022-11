Risto Mejide durant la seva breu actuació/ @Telecinco

Tot semblava una nova actuació, una audició més d'algú amb l'aspiració de guanyar la vuitena edició de 'Got talent', però no. Quan el teló pujava apareixia Risto Mejide assegut al piano.

Risto, després de vuit edicions de 'Got talent España', decidia per primera vegada enfrontar-se al jurat del programa i ser ell qui es posés davant seu per escoltar la seva valoració. Edurne, Paula, Dani i Santi no podien creure el que estava a punt de succeir: Risto començava a tocar ia expressar els seus sentiments d'una manera realment especial .

“Porto com sabeu molts anys en això i sempre he pensat que si m'enfilava aquí seria per donar un missatge (…) El 1720 Johann Sebastian Bach torna d'un viatge i quan arriba a casa li diuen que la seva dona ha mort (…) Alguna cosa passa en menys de 17 mesos perquè aparegui una altra vegada en societat feliçment casat amb una persona a qui pràcticament dobla l'edat (…) Us explico això perquè Bach va demostrar que quan un estima de veritat, encara que s'equivoqui, és igual la distància que existeixi… ”

La resta de membres del jurat i el mateix Santi Millán gairebé no podien parlar de l'emoció. Edurne feia un gran esforç per articular paraula i li agraïa a Risto la seva valentia: “ No sé si des d'aquí veus les meves llàgrimes, estic plorant d'emoció, feia anys que et volia veure pujat amb un piano i per fi ho has fet, només puc dir-te que t'estimo” .

Dani i Paula també agraïen al seu company la generositat d'un moment tan especial i li mostraven el seu gran afecte: “Es podia dir de moltes maneres però tu has triat la millor, enhorabona”. Santi Millán per la seva banda aconseguia emocionar Risto amb la seva breu però sentida valoració: “Has aconseguit que obra i missatge vagin junts, i això jo no havia vist encara”.