Gerard Piqué ha anunciat que abandona el Barça i es retira del futbol professional, i molts usuaris a les xarxes socials han apuntat quina podria ser la raó . El FC Barcelona va arribar a un acord amb Spotify , patrocinador de l'equip, perquè el nom de diferents artistes es promocionés a la samarreta blaugrana. Un dels artistes és Shakira, i apareixerà pròximament a la samarreta del club promocionant la plataforma, segons va publicar el diari 'La verdad'.

Encara que la imatge que es va publicar amb la samarreta i el nom de la cantant era fake, sí que és cert que hi ha un acord entre Spotify i el Barça per promocionar artistes. De fet, el logo del raper Drake va aparèixer a la samarreta blaugrana al Clàssic contra el Reial Madrid.

"Piqué es retira per no haver de portar la samarreta amb l'anunci de Shakira" , ha dit un usuari a través de Twitter.

