Després de publicar-se que Isabel Pantoja està tenint problemes en la gestió de la seva gira pels Estats Units, el club de fans de la tonadillera a Madrid 'Bona sort' ha publicat al seu perfil d'Instagram Oficial un comunicat en què s'anuncia una dràstica decisió , d'interès per a tots aquells que anaven a veure-la a sobre dels escenaris al novembre i desembre del 2022.

Isabel Pantoja @ep



"Volem enviar abans de res un missatge de tranquil·litat i remarcar que la gira no corre perill de cancel·lació" començava dient aquest comunicat, signat per l'oficina de Booking de la Gira 'Enamórate' de l'artista. Pel que sembla "queda per completar-se l'últim pas d'estampat de la seva visa al Consolat dels Estats Units de Madrid" perquè pugui marxar i començar la seva gira, per això, han pres una decisió que afecta tots els seguidors de la cantant.



"Hem pres la decisió de posposar la gira 'Enamórate' per a la segona quinzena del mes de març del 2023" anunciaven. És a dir, que s'ha posposat "la gira prevista per al mes de novembre i el desembre del 2022" per a dins de quatre mesos "per causes alienes a la voluntat de l'artista i dels promotors".



Una informació que arriba just després que es fessin públics els problemes burocràtics que hauria tingut Isabel a l'hora de gestionar tota la documentació per marxar als Estats Units. La tonadillera "posseeix la convicció de poder retrobar-se amb el públic al març després d'aquesta llarga espera".