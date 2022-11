La noia que va gravar Rafa Mora en un estat delicat ha entrat per telèfon en directe al programa de Telecinco, 'Fiesta' . Amb la veu distorsionada, aquesta noia ha explicat que va ser ella la persona que va gravar Rafa Mora amb el seu telèfon mòbil la fatídica nit en què el col·laborador assegura que va ser objecte d'una gran feina: algú li va fer alguna cosa a la seva copa.

Aquesta noia ha explicat que Rafa era al local on ella es trobava amb unes amigues i que des del principi van veure que Rafa estava en molt mal estat. Maria ha explicat que en diverses ocasions tant ella, com les seves amigues i altres persones que hi passaven li van oferir ajuda al col·laborador proposant portar-li al metge o anar a la policia.