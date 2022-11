Foto: Europa Press



La maledicció de Mediaset s'ha cobrat una nova víctima i després de les fatals caigudes de Belén Esteban, Lydia Lozano o Chelo García Cortés, aquest diumenge ha estat Alba Carrillo la que ha patit un aparatós accident. La col·laboradora de Fiesta era a la sala de perruqueria i maquillatge de la cadena de televisió quan, d'una manera totalment desafortunada, ensopegava amb el cable d'un assecador i acabava per terra i amb un braç trencat.

Tot i que en un primer moment es queixava del canell, amb el pas dels minuts la model s'adonava de l'abast de la caiguda i anava als serveis mèdics de Mediaset. Ràpidament era traslladada a un hospital proper i es confirmaven els pitjors presagis: fractura del cap del radi i, a l'aire, si hauria de passar o no per quiròfan per a una millor recuperació.

Tranquil·la, somrient i acompanyada per la seva mare, Lucía Pariente, i pel seu fill Lucas (els seus grans suports en aquests durs moments) Alba ha reaparegut amb el braç en cabestrell aquest dilluns a l'hospital i, després de sotmetre's a una revisió mèdica, ha confirmat que finalment no haurà de ser operada, ja que la seva lesió no és tan greu com es temia al principi.

Tot i això, ara li toca estar tranquil·la i paralitzar momentàniament els seus compromisos professionals per recuperar-se al 100%. Una garrotada, ja que la model té nombrosos projectes a la vista, que ni li ha esborrat el somriure ni ha influït en l'estilàs del que sempre presumeix, ja que per a la seva cita amb el metge ha triat un total look negre amb botins, pantalons ajustat i blazer molt afavoridor.