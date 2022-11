Foto: Europa Press



El que va començar com un amor d'estiu apassionat entre María José Suárez i Álvaro Muñoz Escassi el juny del 2021 s'ha convertit, gairebé un any i mig després, en una de les relacions més consolidades del panorama nacional.

Inseparables i tan enamorats que amb prou feines poden dissimular-ho, la model i el genet malbaraten felicitat en cadascuna de les seves aparicions públiques i els rumors de casament no han trigat a sorgir arran que la model fos vista amb un 'sospitós' anell que, com el sevillà assegura, no és de compromís encara que "a María José li agrada molt que clavi genoll".

La parella es va deixar veure al multitudinari 50 aniversari de Luis Figo i tots dos van assegurar que feliços estan d'haver transformat els seus 25 anys d'amistat en una relació que com Escassi reconeix enamorat, li ha canviat completament: "La dona de la meva vida i el temps que porto buscant-la. Quina maca és!" ha afirmat rendit a una María José que, encantada, ha somrigut davant de la declaració d'amor del seu noi.