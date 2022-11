En un entorn inigualable com és el Palau de Congressos de Barcelona tindrà lloc la primera trobada internacional “Golden Nail Congress” un congrés únic exclusiu, donant lloc al més rellevant punt de trobada de professionals especialistes en manicura i esculpit d'ungles, així com del nail art.

Els assistents a aquest esdeveniment internacional viuran una experiència única on aprendran a través de les diferents ponències, i demostracions, les més avançades tècniques i formes de treball per aplicar als seus centres, així com potenciar els seus negocis en un sector que cada dia creix i es posiciona al món de la imatge.

Dins de les activitats del Golden Nails Congress es donen cita professionals de diferents llocs del món com Jose Alcaide i Cristobal Cervera (Espanya) Anna Popova (Portugal) Ioana Cristescu (Rússia) Jimena Nails, Katarzyna Wolny, Yohanna Rivas (Mèxic) Yuliya Novikova amb una exclusiva agenda de conferències amb temes protagonistes com estructures, cura i salut de l'ungla, air nail i avantguarda venidora per al 2023.



Un dels fermalls d'or d'aquest congrés és entrega dels guardons i reconeixements de diferents categories, tant el sopar de gala com el congrés compta amb una padrina d'excepció la influencer, Rocio Flores, fidel al nails art a les mans on les seves creacions sempre són molt treballades.

En aquesta primera incursió al món de les ungles a nivell professional Rocio serà la presentadora d'aquests premis i com no, ambaixadora del sector que s'hi veu molt reflectit, com una jove influència que aposta per creacions en ungles que acompanya amb els seus looks que cuida impecablement.



Enamorada de la moda i amb gran il·lusió acudeix a aquesta cita en un moment especial de la seva vida.



Catifa vermella per a un congrés que marcarà un abans i després al món professional de la indústria d'ungles, que mou milions d'euros a l'any i està en creixement constant.