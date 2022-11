Foto: Europa Press



Mes i mig després de la seva mediàtica ruptura, Tamara Falcó i Íñigo Onieva continuen amb les seves vides per separat i, amb una hipotètica reconciliació cada vegada més improbable, tots dos reprenen la normalitat i recuperen el somriure demostrant que han passat pàgina i no queda res de la desolació que va seguir per fi de la seva relació per la filtració d'una infidelitat de l'empresari hores després d'anunciar el compromís matrimonial.

Si fa uns dies era Íñigo el que es deixava veure d'allò més somrient passejant els gossos de la seva mare pels voltants de la casa de Carolina Molas a La Moraleja, ara és Tamara la que, emulant el seu exnòvio, ha reaparegut del que més somrient gaudint d'un tranquil passeig amb les seves mascotes a prop de la residència d'Isabel Preysler a la madrilenya urbanització de Puerta de Hierro , on es va instal·lar després de la seva ruptura i on continua vivint mentre ultima els detalls de l'espectacular àtic que va adquirir fa un any i al que es mudarà les properes setmanes.

Radiant, la marquesa de Griñón va apostar per la comoditat i va presumir de la seva bellesa natural sense gota de maquillatge, amb una senzilla cueta i un look esportiu d'allò més afavoridor i molt diferent als glamurosos estilismes a què ens té acostumats a cadascuna de les seves aparicions públiques: malles, dessuadora blanca amb caputxa, sneackers i un abric de drap blau marí amb què va demostrar que ella està impecable fins i tot en xandall.

Divertida i molt expressiva, Tamara es va mostrar pendent en tot moment de les seves mascotes, Jacinta i Vanilla, dos grans suports amb què a poc a poc recupera la normalitat després del mes més convuls de la seva vida.