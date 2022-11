El rei emèrit don Juan Carlos / @EP

Corinna Larsen segueix endavant amb el seu podcast de 'Corinna i el Rei', i aquesta vegada ha revelat un dels capítols més incòmodes que va viure quan es va trobar amb la reina Sofia al palau de la Zarzuela. L'empresària alemanya va explicar que sempre anava amb compte de no anar al palau si hi havia la reina.

“Tenia força por de posar un peu al palau, llevat que tingués el 100% de seguretat que durant la meva visita no coincidiria amb ella. També per respecte, perquè l'últim que volia era muntar una escena ”, reconeixia. Tot i això, aquesta regla no es va complir un dels dies, ja que es va trobar la reina de front en una reunió entre amics.

"Sofia va saludar el convidat i després em va assenyalar a mi i em va dir una cosa així com: 'Sé qui ets' ", explicava. Segons explica Corinna, el rei emèrit es va quedar petrificat i no va fer cap comentari. "Va ser una escena força vergonyosa per a tots els que estàvem allà", va sentenciar.

EL GAIREBÉ CASAMENT QUE MAI VA ARRIBAR

La unió que tenien Corinna i Joan Carles era tan gran que van arribar a parlar fins i tot de casament. De fet, el monarca va arribar fins i tot a demanar la mà al pare de la rossa, però mai va arribar a fer-se el pas per no fer malbé de manera irreparable la corona.

Tot i això, sí que va arribar a regalar-li un anell de compromís. "Era gegantí", recordava. "Si teníem un sopar amb alguns amics, llavors aquí sí que m'hi posava l'anell. Ell n'estava molt orgullós. Ho ensenyava als seus amics, i totes les esposes el volien veure. Només vaig tenir la precaució de no posar-m'ho en reunions on poguessin. veure'l i provocar rumors al voltant del palau", va explicar.