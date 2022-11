Madonna beu aigua del bol del seu gos

La presència de Madonna a les xarxes socials es torna cada vegada més "pertorbadora" després que la cantant hagi compartit un vídeo d'Instagram en què llepava l'aigua d'un bol per a gossos i posava sexualment amb diversos objectes.

En un Instagram Reel pujat dimecres, Madonna va reunir diverses fotos en què va mostrar el seu suèter verd neó combinat amb pantalons curts brillants, mitjanes i botes fins a les cuixes.

En algunes de les fotos, la dona de 64 anys va posar amb una motocicleta i un rebost d'aliments. Tot i això, les coses van fer un gir estrany quan va començar a posar sexualment amb una ampolla de sriracha i mostassa.

Els fans es van sorprendre particularment quan la Reina del Pop va llepar l'aigua d'un bol per a gossos a terra , mentre la cançó dels Stooges "I Wanna Be Your Dog" sonava al vídeo.