La cantant Shakira anima el seu fill Milan durant un partit de beisboll. | @GTRES

Shakira està de celebració. La setmana ha estat molt intensa per a ella, però en el bon sentit. A banda de que el seu pare rebés l' alta hospitalària , dimarts passat, la cointèrpret de Monotonia va aconseguir arribar a un acord amb la seva exparella el futbolista, Gerard Piqué , per la custòdia dels petits Milan i Sasha , de 9 i 7 anys respectivament.

En aquesta etapa tan complicada de la seva vida, Shakira ha trobat als seus dos fills el millor dels refugis. Aquest dissabte la cantant s'ha deixat veure en un partit de beisbol del seu fill Milà. El 'look' desenfrenat a l'estil cheerleader ha causat autèntic furor a les xarxes.

El d'avui ha estat el darrer partit que Milan disputarà amb el Beisbol Barcelona al Camp Pérez de Rozas de Montjuïc . Tant al jove com a la seva germana els hi toca fer les maletes direcció a Miami on s'instal·laran les properes setmanes al domicili de la seva mare.