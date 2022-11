Jorge Javier Vázquez esclata contra Raquel Mosquera per les mentides: "Ets una lianta i jugues molt brut" | telecinco.cat

Raquel Mosquera s'ha assegut al plató de 'Dissabte Deluxe' després de quatre mesos sense trepitjar un plató de Mediaset . Només començar la seva entrevista ha tingut un tens cara a cara amb Jorge Javier Vázquez en què el presentador li ha dit cara a cara tot el que en pensa i de com ha gestionat tota aquesta situació.

"Fa dos mesos que et proposem venir i si portem a Beyoncé posa menys imposicions... Un quan s'asseu en un plató de televisió no pot dir qui és bon professional i qui no és bon professional... Un professional quan treballa a la televisió ha de estar preparat per abaixar-se les calces cada dia. No has deixat treballar al programa", li ha dit el presentador deixant clar que Raquel Mosquera ha vetat una llarga llista de col·laboradors per enfrontar-se a aquesta complicada entrevista després de tot el que ha sortit a llum sobre ella aquests mesos.

Raquel Mosquera l'ha acusat de treure això a la llum perquè ara Jorge Javier és amic de Rocío Carrasco afirmant que només vol "estar envoltada de professionals objectius" i que no se li alteri. Jorge Javier li ha respost amb una bona gàbia: "Sí, però aquesta persona mai no ha vetat ningú. Serà per alguna cosa, serà perquè no té por d'enfrontar-se als altres. Raquel , menteixes. Quedes millor si acceptes la proposició del programa i dius 'posar-me als que us doni la gana'.

"T'hem enxampat en unes quantes, en moltes contradiccions i en moltes falsedats. Fins i tot has fet aliances demoniaques, t'has aliat amb el mal... M'has decebut en el terreny emocional, m'has caigut força. Avui ho podem remuntar. I et dic, et conec des de fa molts anys i quan es decep algú és perquè s'estableixen llaços d'afecte. Treballo amb tu des de fa molts anys i quan les escolto em decebes, però perquè m'has importat”.

"Se t'ha enxampat amb el carret del gelat. Aquesta nit ens estem adonat de com ens has enganyat durant anys i de com hem estat capaços d'empassar-nos les teves boles. Se t'ha enxampat en innombrables mentides. Ja no cola, estàs acorralada i estàs faltant el respecte… Has quedat com una indocumentada, que estàs aliada amb 'l'ésser', ets una altra de les víctimes i tu t'has deixat”, li ha dit Jorge Javier Vázquez molt enfadat.

Raquel Mosquera li ha dit que la decepció és mútua i Jorge Javier ha conclòs: "Acabo de viure un dels moments més tristos de la meva carrera, estic afligit, és decebedor. Has estat setmana rere setmana trucant a una persona mala mare sense haver vist el documental, tot per odi, s'ha desmuntat una persona a qui tenia molta estima.