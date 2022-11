Bomber i marit del seu estilista... Ell és Leo Rico, entrenador personal de la reina Letizia |@EP

Oi que t'has quedat amb els impecables vestits de Letizia als seus actes públics? No n'hi ha per menys. Durant les últimes setmanes ha donat una lliçó d'estil desempolsant dues autèntiques vestides de gala: un disseny fet a mida de Carolina Herrera en color blau marí, escot asimètric i detalls drapejats que va lluir durant l'acte de celebració del 175è aniversari del Cercle del Liceu a Barcelona, i un altre model paraula d'honor, amb escot marcat, màniga francesa, silueta llapis i llarg midi amb què va presumir de figura a la XXXV edició dels 'Premis Macael' celebrats a Almeria.

Si hi ha alguna cosa que tenen en comú aquestes dues peces és que han deixat al descobert els imponents atributs físics de la mare de la princesa Leonor i, per fi, hem descobert el secret que amaguen els braços i les espatlles musculades, l'esquena fibrosa o les abdominals ben marcats .

La persona encarregada de l'impressionant físic de la reina Letizia té noms i cognoms. Es tracta de Leo Rico, el seu entrenador personal, una persona que ha passat a convertir-se en indispensable a la seva vida . Tal com ha confirmat Beatriz Cortázar a 'Es Radio', la dona de Felip VI s'ha posat a les millors mans i des d'un temps compta amb l'ajuda de Leo.

Als seus 42 anys, Leo Rico ha passat a ser una peça fonamental en el dia a dia de la senyora Letizia. Aquest jove bomber català i marit d'Eva Fernández (l'estilista de Palau i mà dreta de la mare de la princesa Leonor i la infanta Sofia des de la seva arribada al tron) , ha sabut fer-se un lloc a la Casa Reial i la seva relació amb la Reina és cada cop més estreta. A més, entre les dades més curioses de la seva vida ens trobem que ha fet els seus primers passos en el món del modelatge i ha protagonitzat més de 20 portades de la revista Men's Health a la seva edició espanyola. Fins i tot, ha fet un cameo a la segona pel·lícula de 'Sexe a Nova York'. S'atreveix amb tot!

Gràcies a Leo, Letizia ha aconseguit dur a terme una rutina d'esport d'allò més intensa: abdominals hipopressius, extensió de tríceps, elevacions laterals, flexions, press d'espatlles, curl de bíceps, esquats, gambades, esquats de sumo, elevació lateral de cames ... Aquests exercicis podria estar duent a terme la Reina per mantenir-se en forma , una rutina per la qual està aconseguint tonificar el seu cos al màxim.

A més, tal com va confirmar en una de les seves aparicions a Men's Health, Leo també cuida la seva alimentació i va voler donar detalls de la dieta que segueix per cuidar-se: fruita, verdures, tubercles, fruits secs, carns, llavors i molt de greix saludable com alvocat o peix blau . Això sí, té completament prohibits les farines, processats, lactis, cereals o sucre, un fet pel qual ha de fer ús de substitutius.