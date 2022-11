Shakira i Piqué ja tenen el seu casalot a la venda per un preu entre 10 i 14 milions d'euros |@YOUTUBE

La decisió de Shakira de portar-se a viure els seus dos fills a Miami ha tingut repercussions. I és que la casa familiar que compartia la parella s?ha posat a la venda. La mansió té un preu de sortida que, segons les últimes informacions, supera els 10 milions d'euros i fins i tot podria arribar als 14 milions .

La casa, de disseny modern i minimalista, té més de 3.000 metres quadrats edificats en una parcel·la ubicada a una de les zones més exclusives, La Miranda , d' Esplugues de Llobregat , localitat fronterera amb Barcelona , a molt pocs metres, per cert, de la casa on va viure el matrimoni, ja extingit, que van formar Arantxa Sánchez Vicario i Josep Santacana .

Tant Shakira com Piqué han compartit al llarg d'aquests anys moltes instantànies familiars en què ja hem pogut veure parts de l'espectacular casa que han compartit , i on continuarà vivint la colombiana fins que decideixi traslladar-se a Miami. No se sap quan passarà això, però sí que és segur que no serà abans de final d'any, de manera que el Nadal els passaran a Barcelona.