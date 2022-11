Ana María Aldón

Considera és una dona completament lliure i ha declarat que amb els diners que ha guanyat a la televisió s'han pogut llogar una casa similar a la que compartia amb Ortega Cano als afores de Madrid a prop del col·legi del seu fill. "Està dins d'un radi de 20km del col·legi i de la casa del pare, que és l'important" confessava Ana María i encara que explicava que "cal fer alguns tràmits encara" sí que assegurava que "no trigaré gaire a marxar".

Pel que fa a l'acord de divorci, la col·laboradora sí que confirmava que havien arribat a un punt d'entesa, però advertia que "no hem signat encara" i demanava a la premsa i als companys de programes que "del nen no en parlaré més i espero que no ho faci ningú perquè és menor”. Ha deixat clar que encara no hi ha res definitiu.



Ana María ha desmentit que el torero li anés a pagar una pensió o part del lloguer de la casa on marxi. "No és veritat que ell em passi cap tipus de pensió ni que m'ajudi a pagar casa meva, jo tinc dues mans i dos peus i no necessito que ningú em pagui res", ha explicat al seu programa.

A més, desmentia que Marina -assistent de la llar i persona de confiança Ortega- hagués d'avisar-li si ve algun familiar d'aquesta a la llar familiar perquè no coincideixin.

La dissenyadora està encantada amb la nova vida i no vol tenir problemes amb ningú.