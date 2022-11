Foto: Europa Press

Ana Milán és una de les actrius espanyoles que més triomfa a les xarxes socials . El seu carisma, caràcter i personalitat l'han convertit en una referència per als seus followers ... ia Instagram té més d'1,2 milions de persones que la segueixen.

Per això, la intèrpret alacantina ha volgut compartir les que, considera, són les 13 regles d'or per a la vida. Al seu parer, són:

1) Mai salutacions de mà a ningú sense posar-te dret.

2) En una negociació, mai no facis la primera oferta.

3) Si et confien un secret, guarda'l.

4) Si et presten un cotxe torna-ho amb el dipòsit ple.

5) Fes les coses amb passió o no les facis.

6) Quan saludis amb la mà fes-ho ferm i mirant als ulls aquesta persona.

7) Viu l'experiència de fer un viatge tot sol.

8) Apropa't a dinar amb la persona nova a l'escola/oficina.

9) No parlis amb la boca plena.

10) Mai perdis la meravellosa oportunitat de quedar-te callat.

11) Reconeix a algú el seu esforç.

12) Sigues humil, encara que no sempre.

13) Intenta no passar un dissabte sense ballar.

MÉS REGLES

La publicació de Milà ha provocat una cataracta de reaccions i més regles d'or, per part de celebritats i també de persones anònimes.

Així, la presentadora Mónica Carrillo va afegir "apaga les pors. Aprèn la flama", el músic James Rhodes va apuntar un breu "s'amable". Altres regles, aportades per usuaris, són "mai no facis a ningú el que no t'agradaria que et fessin a tu", "si algú no s'alegra dels teus èxits, fuig" i "marxa't a temps", entre d'altres.