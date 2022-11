Belén Rodríguez a Sálvame - MEDIASET

Belén Rodríguez , coneguda com a Belén Ro, ha trucat aquesta tarda a la policia per evitar que els reporters de 'Sálvame' seguissin sota el seu domicili. El programa de Telecinco ha començat aquesta tarda amb Lydia Lozano fent una connexió des de la finestra de la casa del veí de Belén Ro, per donar a conèixer les darreres informacions de l'enfrontament de Rodríguez amb Kiko Hernández.

Mentre feien una connexó, un cotxe de Policia ha arribat al carrer on hi havia els reporters. "Betlem Rodríguez podria haver trucat a la policia", ha dit Terelu sorpresa.

A continuació, el reporter de Sálvame Kike Calleja ha explicat els fets: "Fa uns minuts que ha arribat Belén Rodríguez en companyia d'un íntim amic a casa seva, anava amb màscara perquè no la reconeguéssim. Lluny de voler solucionar les coses, està la cosa força caldeadita”. "Només pujar al domicili ha aparegut un cotxe de la policia municipal i han pujat a parlar-hi", ha afegit. .



"Els agents han pujat al domicili del nostre veí per demanar la documentació als nostres companys, tant a Kike Calleja com a les persones que es troben al domicili", ha explicat després d'una aturada publicitària Terelu Campos.