Dalí i Lorca, agafats de la mà / Arxiu

Hi ha una llegenda que ha circulat sempre per Internet: Salvador Dalí i Federico García Lorca van ser amants. Una Tiktoker anomenada Patricia Fernández, experta en cultura i literatura, ha publicat un vídeo en què repassa la seva història, que dóna per a rius de tinta. La realitat és que no van arribar a ser amants... perquè Dalí no ho va voler.

Lorca va arribar a Madrid des de la seva Granada natal quan només tenia 21 anys i es va allotjar a la Residència d'Estudiants. Aquestes parets van ser testimoni d'alguns dels genis de la Generació del 27, el famós grup de poetes espanyols que van brillar a la dècada dels 20.

Quatre anys més tard, Salvador Dalí va arribar a la residència quan només tenia 19 anys. A partir d'aquell moment, el joc de coqueteig i seducció va començar fins que el pintor català el van fer fora de la residència i es va haver de tornar a Catalunya. A posteriori, va començar una relació epistular, en què els dos genis artístics es van enviar cartes durant anys.

Però la relació es va desenvolupar també a les seves obres. Lorca va escriure Oda a Salvador Dalí el 1926, en què es podia llegir paràgrafs com:

Oh, Salvador Dalí, de veu oliada!

No elogi el teu imperfet pinzell adolescent

ni el teu color que ronda el color del teu temps,

però lloo les teves ànsies d'etern limitat.

A més, Lorca va estrenar María Pineda al teatre Goya de Barcelona i Dalí li va fer els decorats de l'obra. El 1927, Dalí va convidar Lorca a passar l'estiu a Cadaqués, i potser va ser el moment més àlgid de la seva relació , ja que van estar a punt de consumar el seu amor. No obstant, mai no va arribar a més per les reticències del pintor.

Tot i això, les coses van començar a canviar i la seva relació es va refredar. En els anys següents, Dalí va conèixer Gala i, a més, va treballar amb Luis Buñuel, un director de cinema, en una pel·lícula titulada Un gos andalús (1929), cosa que no va asseure gens bé Lorca perquè es va sentir ofès pel títol.

No van tornar a trobar-se fins al 1935 a Barcelona, tan sols un any abans que esclatés la Guerra Civil ia Llorca l'assassinessin els franquistes per ser homosexual. Allà va finalitzar qualsevol esperança que passés alguna cosa entre tots dos, però Dalí no se'n va oblidar mai. De fet, la tiktoker explica que Dalí, al seu llit de mort, va dir "el meu amic Lorca".