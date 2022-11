Kiko Rivera. Foto: Europa Press

Els germans Rivera han estat protagonistes de les pàgines de la crònica rosa recentment per motius diferents. Cayetano s'ha separat d'Eva González després de 13 anys, Kiko , s'ha recuperat d'un ictus i Fran ha vist com els últims dies la seva filla Cayetana acapara titulars per la presumpta infidelitat de la parella, Manuel Vega.

A més, segons apunta Cotilleo.es , últimament la relació entre els germans no està sent la més fluida. De fet, Kiko i Fran mai han estat massa propers (el DJ sempre ha comentat que el seu "germà favorit" és Cayetano), però ara algunes informacions indiquen que hi ha un cert distanciament.

Seguirem informant...