Lydia Lozano pateix un atac d'ansietat i no acudeix a la cita amb Al Bano|@EP

Lydia Lozano no ha acudit a la cita amb Al Bano. La periodista ha patit un gran atac d'ansietat, cosa que es veia venir després del gran disgust que es va emportar divendres en conèixer que el cantant italià s'asseuria a 'Sálvame Deluxe'. Una cadira buida que no ha assegut gens bé el convidat i així ho feia saber en arribar al plató. "Havíeu d'haver-ho dit abans.

El dolor que ha causat no té cap perdó. El perdó s'ho ha de donar Déu, no jo ”, és la primera reacció de l'artista quan ha vist la possibilitat que tenir cara a cara la periodista. Però res més lluny de la realitat. Lydia no es troba en condicions per presentar-se a plató.

Tot i que al matí Lydia semblava trobar-se bé, tot va començar a canviar quan s'acostava l'hora de la veritat i la periodista començava a entrar en un " estat de pànic , en una crisi d'ansietat que li impedia agafar un cotxe i anar al programa" .

"No entenc el que diu, però crec que té la llàgrima fàcil, com si tingués una fàbrica interior, com el mes de març que plou cada dia. Ha fet tant de mal que ja he oblidat tot. Que faci la seva vida, tingui la seva vida èxit... però que sigui humil i m'oblidi com jo me n'he oblidat . Em sembla que és una gran actriu" , eren les dures que li dedicava Al Bano.

NERVIS PREVIS A LA SEVA TROBADA

Una tarda més Lydia Lozano ha viscut una jornada laboral d'incertesa i angoixa a ' Sálvame' . Des del principi del programa van anunciar que havien de donar una pèssima notícia a la periodista sobre la seva carrera professional. A poc a poc els col·laboradors del programa anava descobrint la gran sorpresa que deparava la seva companya. I després de diverses hores en suspens, la cúpula revelava que Albano estarà a 'Sálvame' i Lydia Lozano s'esfondrava .

Lydia Lozano trencava a plorar i només veient el to que estava agafant el comunicat, però encara més en descobrir de què es tractava que gran fantasma del passat s'asseurà aquest dissabte a les 22.00 hores a Telecinco al programa en què col·labora Lydia.

Tot arran de les paraules de Patricia Donoso, el gran malson d'Ortega Cano, en què afirmava que havia tingut alguna cosa amb Albano. El cantant italià va afirmar que l'advocada era "una altra Lydia Lozano", i respondrà a les seves declaracions així com a altres fronts.

Unes paraules que feien esclatar en llàgrimes Lydia Lozano, molt afectada la periodista comunicava als seus caps que es negava en rotund a asseure's a entrevistar Albano, sabent quines poden ser les conseqüències laborals que això pugui comportar.

Un cop ja recomposta, Lydia Lozano va explicar les seves raons per rebutjar aquest nou cara a cara. Aquesta vegada, Albano no ha posat cap condició per entrevistar-lo. "Jo no demanaré més perdó ni faré un circ, ni m'asseuré, ni m'agenollaré. Tota la vida he pensat si jo com a periodista l'havia d'entrevistar, però jo no m'asseuré . Aquest rebuig públic que em va fer i tot el que sé per darrere, jo no m'asseuré", ha dit contundent.

Lydia Lozano deixava caure que poden fer-la fora i que assumeix l'acomiadament, però que no s'asseurà amb ell. "Han estat anys i anys demanant perdó", ha afirmat.